Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a enregistré de bons résultats ce mercredi. Son indice de référence, le KOSPI, gagne 1,57 % et clôture la séance à 2 525,56 points. L'indice des valeurs technologiques, le KOSDAQ, grimpe, quant à lui, de 1,39 % et finit à 726,08 points.Sur le marché des changes, aucun changement pas rapport à la journée d'hier. À la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s'achète toujours 1 420,60 wons.