Droits de douane : Séoul entame ce soir des consultations avec Washington

Photo : YONHAP News

Après le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, c’est au tour du ministre de l’Industrie et du Commerce d’atterrir hier à Washington pour des consultations « 2+2 » sur les tarifs douaniers et le commerce avec l’administration Trump. Des discussions qui vont avoir lieu ce soir, heure de Séoul.En répondant aux questions des journalistes à l’aéroport de Dulles, Ahn Duk-geun a affirmé que l’objectif est de convaincre les Etats-Unis de renoncer à imposer les droits de douane réciproques, dont l’application est suspendue pour le moment. Avant d’afficher également sa volonté de trouver rapidement une issue à la question des surtaxes de 25 % sur les automobiles sud-coréennes, qui frappent de plein fouet les constructeurs de son pays.Le gouvernement de Séoul envisage aussi de demander à la Maison Blanche de baisser les tarifs sur certains des produits « made in Korea » et de présenter, comme levier, un plan de coopération en matière de construction navale et d’énergie. Il se prépare en même temps à la possibilité que Washington accentue sa pression, en dégainant les épineux dossiers des restrictions sud-coréennes sur les importations de bœuf américain et de ses contributions financières au stationnement des GIs dans le sud de la péninsule. Séoul veut, néanmoins, séparer la question sécuritaire de celles économique et commerciale.Pour rappel, les pourparlers d’aujourd’hui se déroulent au siège du département du Trésor, situé juste à côté de la Maison Blanche. La délégation sud-coréenne y sera conduite par Choi et Ahn, celle de Washington par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et le représentant pour le Commerce extérieur, Jamieson Greer. Donald Trump pourrait les rejoindre de manière inattendue, comme lors des négociations avec le Japon, la semaine dernière.