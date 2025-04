Kyodo News : l'armée nord-coréenne ne devrait pas participer au défilé de la Victoire en Russie

Photo : YONHAP News

La Russie pourrait suspendre la participation de l’armée nord-coréenne au défilé de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, prévu le 9 mai à Moscou. C’est ce qu’a rapporté, mercredi, Kyodo News.Selon un responsable cité par l’agence de presse japonaise, les préparatifs pour sa participation n’avançaient pas. En effet, l'ambassadeur de Russie en Corée du Nord, Alexander Matsegora, avait tenu des propos similaires dans une interview, accordée en mars à un média russe.Kyodo News a fait savoir que la présence de Kim Jong-un à cet événement faisait encore l’objet de négociations, et qu'il était également possible que de hauts responsables ou une délégation nord-coréenne soient présents.Une vingtaine de chefs d’Etat sont attendus à cette cérémonie. Le dirigeant nord-coréen, de son côté, y avait été invité par Vladimir Poutine, lors de sa visite à Pyongyang en juin dernier. Et cette célébration était considéré comme une date probable pour sa visite à Moscou.