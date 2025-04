Le PIB a reculé de 0,2 % au premier trimestre

Photo : YONHAP News

Les chiffres sont décevants. Au cours des trois premiers mois de l’année, le Produit intérieur brut (PIB) réel s’est contracté de 0,2 %, par rapport au trimestre précédent, selon les premières estimations de la Banque de Corée (BOK), publiées aujourd’hui. Celle-ci avait auparavant anticipé un bond de 0,2 %.La croissance ne dépasse donc pas 0,1 % pour le quatrième trimestre consécutif. Du jamais-vu depuis que l’institution a entrepris de collecter ces données en 1960.Entre janvier et mars, l’économie nationale a été pénalisée plus particulièrement par le recul de la consommation des ménages, celle du gouvernement, les investissements dans les biens d’équipement et dans le BTP. Même constat pour les exportations des produits chimiques, des machines et des équipements, ainsi que pour les importations du pétrole brut et du gaz naturel.Le revenu intérieur brut (RIB) réel a lui aussi reculé de 0,4 %, sur trois mois.