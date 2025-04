Onu : Han participe au sommet sur le climat en visioconférence

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a participé, mercredi, au sommet sur le climat des Nations unies, tenu en visioconférence. C'était sa première participation à une conférence au sommet multilatérale depuis qu'il assure les fonctions de dirigeant intérimaire. A cette occasion, Han Duck-soo a souligné que la communauté internationale faisait face à des crises complexes telles que la sécurité alimentaire, les inégalités économiques et les conflits régionaux, causées par la canicule, les inondations et la montée du niveau de la mer. Avant d’insister sur la nécessité de renforcer la coopération internationale et le multilatéralisme dans le cadre de l'Accord de Paris.Le dirigeant intérimaire a également annoncé que Séoul prévoyait d'augmenter la part des énergies non carbonées, de 39 % actuellement à plus de 70 % d'ici 2038, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En outre, il a déclaré que son pays continuerait à développer la coopération internationale en matière d'énergie propre et de climat.Cette réunion a été organisée pour établir les objectifs dans la réduction de gaz à effet de serre nationaux pour 2035, à l’approche de la 30e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra en novembre au Brésil. Les leaders d’une vingtaine de pays, dont les membres du G20 et d’anciens pays présidents de la COP, y étaient présents.