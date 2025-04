Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est baignée de soleil en ce dernier jeudi du mois d’avril. Et les températures printanières sont également de la partie.Selon Météo-Corée, plus de 20°C seront enregistrés cet après-midi. Aux alentours de 20-22°C pour la grande majorité des villes, celles de Andong et Daegu, dans l’est, grimperont respectivement jusqu’à 24 et 26°C. Un temps propice aux sorties en famille.De plus, pas d’inquiétude à avoir au niveau de la pollution de l’air. Aujourd’hui, la concentration de particules fines est jugée « bonne » dans le sud-ouest et « modérée » dans le reste du territoire.