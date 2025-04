L’ex-président Moon Jae-in inculpé pour corruption

Photo : YONHAP News

C’est un coup de massue pour l’ex-président de la République Moon Jae-in. Celui qui a dirigé le pays, de 2017 à 2022, a été inculpé aujourd’hui dans le cadre d’une enquête sur son ex-gendre. Sans pour autant être placé en détention.Le Parquet de Jeonju du Jeolla du Nord, qui mène l’investigation, soupçonne le prédécesseur de Yoon Suk Yeol d’avoir enfreint « la loi sur les sanctions aggravées en cas de crimes spécifiques ».L’affaire remonte à 2018. Selon les procureurs, Lee Sang-jik, le fondateur de la compagnie aérienne à bas coût, Estar Jet, aurait engagé le gendre de l’époque de Moon au poste de directeur général de Thai Easter Jet, la branche thaïlandaise de sa société, malgré l'absence de qualification nécessaire. Et ce en contrepartie de sa nomination par l’ex-dirigeant à la tête de l’entreprise publique de soutien aux PME et aux Start-up (KOSME).La fille de l’ancien chef de l’Etat et son ex-époux auraient ainsi touché un total de 217 millions de wons, environ 134 000 euros, entre août 2018 et avril 2020. Cela a permis à Moon d’arrêter son aide financière envers le couple. Ce que considère le Parquet comme un gain économique direct pour lui, autrement dit, des pots-de-vin.Selon la loi en question, celui qui les reçoit est passible d’un emprisonnement à perpétuité ou d’une peine de prison supérieure à dix ans, si la somme dépasse les 100 millions de wons.