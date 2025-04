Présidentielle : les candidats du Minjoo se dirigent vers le Jeolla, le PPP organise un débat télé

Photo : KBS News

A 40 jours de la présidentielle, les candidats entrent dans la deuxième phase de la campagne. Au Minjoo, la troisième primaire régionale se déroule dans les deux provinces de Jeolla. Lee Jae-myung visitera le Jeolla du Nord et la ville de Gwangju aujourd’hui et demain dans le but de séduire les électeurs locaux. L’ancien patron du parti a présenté ses engagements pour relancer l’économie régionale, notamment à travers le développement de l’industrie de l’intelligence artificielle et de l’énergie.Quant à l’ex-gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, il prévoit de rencontrer les citoyens et commerçants au marché Dongbu à Mokpo, avant de participer à des réunions avec les membres de la formation à Muan et à Suncheon. Le gouverneur de Gyeonggi Kim Dong-yeon se rendra, pour sa part, dans un bureau local du parti pour solliciter les soutiens, et tiendra également une table ronde sur l’emploi à Gwangju.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), les quatre candidats en lice participeront à des débats télévisés en face-à-face avec l’adversaire de leur choix. Aujourd’hui, l’ex-ministre de l’Emploi et du Travail Kim Moon-soo débattra tour à tour avec l’ancien ministre de la Justice Han Dong-hoon, puis avec le député Ahn Cheol-soo.Les échanges devraient être animés autour de sujets sensibles tels que la déclaration de la loi martiale, la destitution de Yoon Suk-yeol ou encore une éventuelle candidature du président de la République par intérim Han Duck-soo.Côté politique, Kim Moon-soo a promis de nommer un inspecteur dans chaque ministère afin de lutter contre la corruption dans la fonction publique. Han Dong-hoon a, quant à lui, proposé la création d’un « Otan économique » pour faire face aux crises commerciales internationales.