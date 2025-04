KIDD : la première réunion sous la nouvelle administration Trump va se tenir en mai

Photo : KBS News

Séoul et Washington vont tenir les 1er et 2 mai à Washington la réunion du Dialogue de défense intégré (KIDD). A son issue, une déclaration conjointe à la presse sera publiée. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le porte-parole du département américain de la Défense.Jusqu’à présent, les réunions du KIDD ont rassemblé le chef de la division politique de défense au ministère sud-coréen de la Défense, ainsi que le secrétaire adjoint ou le sous-secrétaire adjoint à la Défense des Etats-Unis. Il est donc probable que des responsables de rang similaire soient présents à cette rencontre.Mis en place en 2011, le KIDD est un organe de concertation de haut niveau en matière de sécurité. Il est organisé une à deux fois par an, alternativement dans chaque pays. Cette réunion sera la première depuis l’entrée en fonction de la deuxième administration de Trump.Les deux parties discuteront de l’ensemble des enjeux de sécurité de leur alliance. Ils incluront notamment la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, la coordination des politiques pour dissuader et répondre aux menaces nucléaires et balistiques, le renforcement de la posture de défense commune, et enfin, le transfert de l'OPCON, le contrôle des forces en temps de guerre.