Pyongyang critique le déploiement des bombardiers B-1B au Japon

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a vivement critiqué le déploiement des bombardiers stratégiques américains B-1B au Japon, estimant que cela menaçait la sécurité régionale. Elle l’a qualifié non pas d’une simple démonstration de force, mais d'une installation à long terme des actifs stratégiques américains dans la région Asie-Pacifique.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, a mentionné aujourd’hui que, cette année, trois exercices conjoints des B-1B ont eu lieu dans l'espace aérien proche de la péninsule. Elle a souligné que les Etats-Unis utilisent la Corée du Sud et le Japon comme bases avancées pour intensifier les tensions dans la région. Avant d’indiquer que cela entraînerait une riposte des peuples riverains.Selon le commandement de l'Indopacifique des forces américaines, des bombardiers B-1B ont été déployés le 15 avril à la base américaine de Misawa dans la préfecture d'Aomori au Japon. Il s'agit du premier déploiement d’une force opérationnelle de bombardiers (BTF) de l’US Air-Force, dotée d’une capacité de frappe globale, sur l’archipel.Le commandement a expliqué que ce déploiement visait à renforcer la capacité de réponse rapide et déterminée face à tous les défis dans la région indopacifique.