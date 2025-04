Consultations commerciales : Séoul et Washington promettent de conclure un accord global avant le 8 juillet

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont convenus de conclure un « accord global » sur la levée des droits de douane américains ainsi que sur leur coopération industrielle. Et ce d’ici début juillet, avant la fin du délai de suspension des surtaxes réciproques, annoncé par Trump, à savoir le 8 juillet. Les deux pays ont pris une telle décision au cours de leurs consultations commerciales « 2+2 », tenues hier à Washington, en présence de leurs ministres des Finances et du Commerce.Les deux alliés doivent donc concentrer leurs prochaines discussions sur quatre domaines. Il s’agit des mesures tarifaires et non-tarifaires, de la sécurité économique, de la coopération pour les investissements, ainsi que de la politique de change. Ils auraient en outre affiché une « considérable convergence de vues » sur la coopération en matière de construction navale, que les USA souhaitent relancer afin de contrer la Chine.Les sujets sensibles que Séoul redoutait d’aborder n’ont pas été mis sur la table. Ils concernent ses restrictions sur les importations de bœuf américain, ses contributions financières au stationnement des GIs sur son sol, ou encore l’accord bilatéral de libre-échange, en vigueur depuis 2012. Cette première rencontre pouvant faire figure de test et de point de départ.Lors d’un briefing tenu après les pourparlers, le ministre sud-coréen des Finances, Choi Sang-mok, a précisé avoir expliqué à ses interlocuteurs américains la nécessité de considérer plusieurs facteurs dans les prochaines discussions. Parmi eux, le calendrier politique dans son pays.Les représentants américains semblent satisfaits des négociations. Le secrétaire au Trésor a salué un succès. Scott Bessent a affirmé que l’exécutif sud-coréen avait présenté les meilleures propositions.