NYT : « Gangnam Style » et « Baby Shark » figurent parmi les 18 moments importants de l'histoire de YouTube

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 20e anniversaire de YouTube, le New York Times (NYT) a présenté, mercredi, les 18 « moments importants ». Parmi ceux-ci, figurent « Gangnam Style » de Psy et la chanson pour enfants « Baby Shark », créée par la société Pinkfong Company.Le NYT a présenté Psy comme un chanteur et rappeur sud-coréen qui, en juillet 2012, a publié le clip de sa chanson « Gangnam Style », devenu la première vidéo à atteindre le milliard de vues sur Internet.Concernant « Baby Shark », le quotidien américain a expliqué qu’après la mise en ligne de sa première version en novembre 2015, celle remixée avait été devenue en novembre 2020 la vidéo la plus regardée de l’histoire de YouTube :15,8 milliards de vues. Un record qu’elle détient toujours aujourd’hui.La vidéo « Squid Game » de MrBeast, le YouTubeur le plus suivi au monde avec 387 millions d’abonnés, est également inclue dans cette liste. Inspiré de la série sud-coréenne du même nom signée Hwang Dong-hyuk, ce contenu, visionné 785 millions de fois, montre un jeu de survie réel avec des sommes d’argent mises en jeu.