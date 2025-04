Météo : fin de semaine idyllique

Photo : YONHAP News

La fin de semaine au pays du Matin clair va être très ensoleillée. Ce vendredi, le soleil brille de mille feux, comme la veille. Les températures sont en revanche plus basses qu’hier en raison du vent qui sévit sur l’ensemble du territoire.Dans ce contexte, la matinée est fraîche avec des valeurs comprises entre 4 et 13°C. Dans l’après-midi, le mercure ne dépassera pas les 20°C. Séoul enregistrera 18°C, Daegu, Gangneung et Busan 19°C et Daegu et l’île méridionale de Jeju 20°C, entre autres.Ces conditions agréables seront cependant ternies par le déclin de la qualité de l’air dans le nord-est et les régions centrales.Samedi matin sera copie conforme à aujourd’hui. Passé midi, le thermomètre grapillera quelques degrés supplémentaires et dépassera les 20°C sur la majorité du pays, avec jusqu’à notamment 25°C à Daegu. Le ciel sera lui aussi radieux.Le dernier jour de la semaine verra la météo se dégrader légèrement avec l’apparition dans l’après-midi d’un voile nuageux sur le pays. Les températures devraient toutefois être similaires aux deux jours précédents.