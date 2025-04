Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d'envoyer une délégation conjointe publique-privée au Vatican, pour rendre hommage au pape François, décédé lundi. Elle sera dirigée par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Yu In-chon.Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères jeudi, l’ambassadrice de Corée près le Saint-Siège, Oh Hyun-joo, et le président du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques, An Jae-hong, feront partie de la délégation.Lors du décès du pape Jean-Paul II en 2005, le Premier ministre de l'époque, Lee Hae-chan, avait dirigé la représentation gouvernementale. Mais cette fois-ci, la décision d’envoyer un ministre semble avoir été prise, du fait que le Premier ministre Han Duck-soo assure les fonctions de président de la République par intérim.