Photo : YONHAP News

Après l’attaque terroriste perpétrée, mardi, au Cachemire, le président de la République sud-coréen par intérim a adressé hier un message de condoléances au Premier ministre indien, Narendra Modi.Han Duck-soo a fait part de ses pensées aux victimes, à leurs proches ainsi qu’au peuple indien, au nom de tous ses concitoyens. Le dirigeant intérimaire a également exprimé sa stupeur et sa tristesse. Avant de marteler qu’en aucun cas, le terrorisme ne peut être justifié et que cet acte criminel contre la civilisation et contre l’humanité doit être éradiqué.L’attentat est survenu mardi à Pahalgam, une destination touristique très prisée de la région du Cachemire contrôlée par l’Inde, faisant au moins 26 morts et 17 blessés. Une région convoitée par l’Inde comme par son voisin pakistanais.