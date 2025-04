Consultations commerciales : Séoul veut sauver son industrie automobile

Photo : KBS News

L’administration américaine a commencé, début avril, à imposer les droits de douane supplémentaires de 25 % sur les voitures importées. Cela porte un coup important à la filière concernée de la Corée du Sud, les automobiles et leurs pièces détachées étant ses principales exportations vers les Etats-Unis.Lors des consultations commerciales d’hier à Washington, les délégués sud-coréens ont donc souligné que c’est une des préoccupations les plus urgentes à régler. Ils ont alors tenté de persuader l’administration Trump de supprimer la surtaxe, en évoquant les projets d’investissements massifs des constructeurs sud-coréens aux USA.Séoul a également sollicité l’exemption des tarifs douaniers sectoriels et réciproques, en échange de sa coopération en matière de commerce, de construction navale et d’énergie. Avant d’expliquer qu’il sera difficile de résoudre le déséquilibre commercial entre les deux pays avant la fin du deuxième mandat de Trump.Les négociateurs sud-coréens ont aussi affirmé que l’industrie navale est le meilleur secteur de coopération mutuellement bénéfique. Sans pour autant faire part officiellement de sa participation dans le projet de GNL en Alaska.Les deux alliés vont entamer désormais des consultations commerciales de travail, et ce dès la semaine prochaine.