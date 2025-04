Donald Trump Jr. va rencontrer des entrepreneurs sud-coréens à Séoul

Photo : YONHAP News

Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, rencontrera le 30 avril les dirigeants de plusieurs grands conglomérats sud-coréens à Séoul. Selon les milieux d’affaires, invité par Chung Yong-jin, qui dirige le groupe Shinsegae, il passera son séjour à échanger en face-à-face avec les figures clés du secteur économique sud-coréen.Aucun autre rendez-vous n’a été fixé en revanche avec des responsables politiques. En effet, une rencontre avec ces derniers à l’étranger nécessite une coordination préalable avec la Maison blanche, ce qui n’a pas été le cas.L’attention se porte sur la liste des participants à cette réunion, qui devrait rassembler au moins les présidents des dix plus grands chaebols. Sont pressentis Lee Jae-yong de Samsung Electronics, Chey Tae-won de SK, Chung Eui-sun de Hyundai Motor ou encore Koo Kwang-mo de LG, entre autres. Les grandes entreprises dont l’activité dépend fortement du marché américain, notamment dans les semi-conducteurs, l’automobile, l’énergie et l’électronique affichent un intérêt particulier.Ce déplacement attire d’autant plus l’attention qu’il survient alors que Washington augmente la pression commerciale auprès de Séoul, en menaçant d’imposer des droits de douane réciproques de 25 %. Donald Trump Jr. est souvent présenté comme une figure influente en coulisses du second mandat de son père.