Photo : YONHAP News

Le secrétaire à la Marine américaine, John Phelan, est attendu à Séoul la semaine prochaine. Objet de son déplacement : visiter les principaux chantiers navals du pays.L’US Navy mène des projets visant à entretenir et réparer ses navires de guerre et à en construire de nouveaux. Le voyage de cet ancien homme d’affaires semble donc s’inscrire dans ce cadre, selon les professionnels de l’industrie sud-coréenne. D’autant que Donald Trump souhaite revigorer cette filière et cherche à coopérer pour cela avec la Corée du Sud, un des importants acteurs dans le secteur.Ce mercredi, Phelan a rencontré l’ambassadeur sud-coréen à Washington, Cho Hyun-dong. La coopération pour la construction navale et le renforcement de l’alliance entre les deux pays ont été au cœur de leur conversation.