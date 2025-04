Présidentielle : le Minjoo et le PPP organisent chacun des débats télévisés

Photo : KBS News

A moins de 40 jours de l’élection présidentielle, les candidats sont à pied d’œuvre pour charmer les électeurs. Ce soir à 22h, le Minjoo organise son dernier débat télévisé dans le cadre de ses primaires. Les trois prétendants, Lee Jae-myung, Kim Kyung-soo et Kim Dong-yeon, débattront sur leurs visions et leurs priorités politiques.Ce matin, l’ancien patron de la formation, s’est rendu au Service de recherche et de vulgarisation agricoles de Jeolla du Sud (JNARES). Il a promis de faire de la Corée du Sud une puissance agricole, affirmant que l’agriculture relève de la sécurité nationale face à la crise climatique.L’ex-gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, lui, doit assister à la cérémonie du 7e anniversaire de la Déclaration de Panmunjom. Le gouverneur de Gyeonggi dévoilera, pour sa part, ses engagements liés notamment à la réforme du Parquet. Le Minjoo désignera son candidat officiel ce week-end.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), les débats se poursuivent. Cet après-midi, l’ancien ministre de la Justice Han Dong-hoon et l’ex-maire de Daegu Hong Joon-pyo s’affrontent dans un duel de trois heures sur la destitution de l’ancien président Yoon Suk Yeol, ainsi que l’alliance électorale. Demain, un débat à quatre candidats est prévu.Par ailleurs, l’ex-ministre de l’Emploi et du Travail Kim Moon-soo a proposé de rendre obligatoire l’installation de dispositifs anti-bruit dans les immeubles résidentiels.