Anniversaire de Bouddha : festival de lanternes ce week-end à Séoul

Photo : YONHAP News

De fortes perturbations sont attendues ce week-end dans le centre de Séoul, en raison du festival des lanternes organisé à l’occasion de l’anniversaire de Bouddha ainsi que de plusieurs manifestations.La fête bouddhiste « Yeondeunghoe » entraînera tout d’abord des restrictions de circulation dans l’arrondissement de Jongno pendant deux jours. Ce festival, dont les origines remontent à l’époque de Silla unifiée, il y a plus de 1 200 ans, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2020.L’événement principal, la grande parade des lanternes, aura lieu demain de 18h à 21h avec la participation de plus de 20 000 personnes et d’une soixantaine d’associations. La rue de Jangchungdan, point de départ du cortège sera fermée de 18h à 20h45, et la rue d’Ujeongguk jusqu’à minuit.A cela s’ajoutent plusieurs rassemblements prévus autour de l’avenue Sejong à Jongno, ainsi que de la rue de Seochojungang à Gangnam.La police recommande d’emprunter les transports en commun et, pour ceux qui doivent se déplacer en voiture, de consulter à l’avance les informations de circulation.