Photo : YONHAP News

Les derniers jours d’avril s’annoncent radieux en Corée du Sud. Ce lundi 28, les prévisions indiquent un ciel dégagé sur l’ensemble du pays. Des avis de temps sec sont en vigueur dans les régions montagneuses et la prudence est de mise pour éviter les incendies de forêt.De leur côté, les températures seront en adéquation avec les normales de saison. Ce matin, il fera 11°C à Séoul et Daejeon, 13°C à Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 16°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 20°C dans la capitale, 22°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju ainsi que 21°C à Busan. La maximale du jour est prévu à Daegu avec 24°C.