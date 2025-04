Marine nord-coréenne : mise à l'eau d'un nouveau destroyer

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dévoilé un nouveau destroyer de 5 000 tonnes, baptisé « Choe Hyon », du nom d'un militant indépendantiste lors de l'occupation japonaise. Samedi dernier, l'agence de presse officielle du régime, a fait part de la cérémonie de sa mise à l'eau. Celle-ci s’est tenue au chantier naval de Nampo le 25 avril, jour de l'anniversaire de la fondation de l'armée révolutionnaire du pays communiste.Selon la KCNA, Kim Jong-un a annoncé que ce nouveau bateau serait « la percée de la modernisation des forces marines du pays », tout en mettant en avant ses forces opérationnelles. Le « Choe Hyon » est doté d’un système de défense contre les attaques aériennes, marines, sous-marines et balistiques. Il peut également transporter des missiles mer-sol, mer-air ainsi que ceux de croisière stratégiques supersoniques.Par ailleurs, Kim III a fait savoir que ce navire de guerre enterait en service au début de l'année prochaine. Avant de s'engager à faire construire dans les plus brefs délais de nombreux croiseurs lance-missiles, des navires d'escorte et, en particulier, des sous-marins à propulsion nucléaire.L'homme fort de Pyongyang a profité de cette cérémonie pour souligner que « les capacités d'opérations maritimes pourraient protéger sans faute la Corée du Nord des menaces militaires, voire nucléaires ». Et d'ajouter que « les forces armées du pays, vouées à préserver sa souveraineté et son territoire, pourraient intervenir de manière préventive si c'est nécessaire ».De son côté, Jo Chun-ryong, secrétaire du comité central du Parti des travailleurs, a présenté le bâtiment comme « le contre-torpilleur de 5 000 tonnes le plus redoutable ». A noter que le plus grand navire de guerre du royaume ermite révélé jusqu’à présent était de 1 500 tonnes.