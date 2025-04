Présidentielle : Lee Jae-myung désigné candidat du Minjoo

Photo : KBS News

Lee Jae-myung va représenter le Minjoo lors de la prochaine présidentielle, prévue le 3 juin.Hier, lors de la quatrième et dernière primaire régionale tenue au centre d'exposition Kintex à Goyang, l’ex-patron de la formation de centre-gauche a atteint un taux de soutien cumulé de 89,77 %. Il s’agit du résultat le plus élevé jamais enregistré par un candidat du parti, ou de ses précédentes formations, depuis la démocratisation du pays en 1987.Avec plus de la moitié des voix acquises, cet ancien avocat des droits de l’Homme âgé de 61 ans remporte les primaires, sans avoir besoin de passer par un second tour. Le gouverneur de Gyeonggi, Kim Dong-yeon (6,87 %) termine second, suivi de l'ex-gouverneur de Gyeongsang du Sud, Kim Kyoung-soo (3,36 %).A savoir que lors du vote de l’électorat à l’étranger, Lee a également remporté la première place (98,69 % des voix), devant Kim Kyoung-soo (0,91 %) et Kim Dong-yeon (0,40 %).Concernant le sondage d’opinion mené auprès du grand public, qui représente 50 % du total, l’ex-rival malheureux de Yoon Suk Yeol lors de la présidentielle 2022 a recueilli 89,21 %, Kim Dong-yeon 7,77 % et Kim Kyoung-soo 3,03 %.