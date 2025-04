Droits de douane : pour Choi Sang-mok, les négociations Séoul-Washington suscitent l’attention d’autres pays

Photo : YONHAP News

Hier, en rentrant des Etats-Unis, le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré aux journalistes que les négociations tarifaires entre Séoul et Washington attiraient l'attention d'autres pays. Tout en soulignant que la Corée du Sud et le Japon étaient les premiers à mener des discussions avec l'administration Trump.Pour rappel, Choi Sang-mok s’était envolé pour Washington le 22 avril, où il avait pris part aux négociations commerciales bilatérales « 2+2 » ainsi qu'à la réunion des ministres des Finances du G20.Concernant la question des taux de change, l'une des quatre grandes problématiques sur lesquelles les deux parties se sont mises d'accord, le vice-Premier ministre a exprimé son optimisme. Il a indiqué qu’un canal de communication permanent avait été mis en place, ouvrant ainsi la voie à des discussions plus constructives.Par ailleurs, au sujet des spéculations sur la possible déclaration de candidature de Han Duck-soo à l'élection présidentielle cette semaine, Choi a évité de commenter directement, précisant simplement qu'il accomplissait ses fonctions conformément à la Constitution et aux lois.