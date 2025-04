SKT : le remplacement des cartes SIM a commencé

Photo : YONHAP News

A la suite de l'attaque par code malveillant menée le 18 avril par un hacker, SK Telecom (SKT) a décidé de remplacer, à titre gratuit, les cartes SIM de ses abonnés qui le souhaitent. L’opération a débuté, ce matin à 10h, dans ses boutiques T World ainsi que tous ses centres d’itinérances dans les aéroports.L’opérateur possède actuellement un million de cartes SIM, et prévoit d’en acquérir 5 millions de plus d'ici la fin du mois prochain. Avec environ 25 millions de clients, une pénurie d'envergure est à craindre. Face à un éventuel chaos, un système de réservation en ligne a été mis en place.Par ailleurs, le plus grand groupe de télécommunications du pays a recommandé aux utilisateurs de s’abonner au service gratuit de protection de carte SIM, qui peut bloquer l'utilisation frauduleuse des informations divulguées qui y sont relatives. Initialement, seul ce service avait été proposé. Mais, jugé insuffisant par les consommateurs, le remplacement des cartes SIM a été organisé. L’entreprise a également déclaré assumer à 100 % les préjudices que ses clients pourraient subir.L’Agence coréenne pour la sécurité d’Internet (KISA) et la Police mènent des enquêtes sur l'incident. Quant au président intérimaire Han Duck-soo, il a donné hier l'ordre au ministère de la Science et des TIC d'examiner la convenance des mesures prises par SKT, d'une part, et de réaliser une analyse approfondie des causes pour prévenir un tel incident, d'autre part.