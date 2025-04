Photo : KBS News

Hier, Lee Mi-ja, l'une des plus grandes chanteuses sud-coréennes, a donné un concert d'adieu à Séoul pour conclure ses 66 ans de carrière. Pour l’occasion, la « reine de l'élégie » était accompagnée de ses fans, venus partager avec leur artiste tant aimée les regrets.Lee en a profité pour les remercier de l’avoir soutenue tout au long de sa carrière. Avant de réaffirmer son attachement à la musique populaire traditionnelle, en rappelant qu'elle avait eu « l'honneur d'avoir exprimé de sa voix la tristesse et la douleur de l'histoire coréenne ».Depuis ses débuts en 1959 avec « Nineteen Pure Love », Lee Mi-ja a chanté plus de 2 500 titres dont la fameuse « La demoiselle au camélia ».