Anniversaire de Bouddha : le milieu bouddhique souhaite se rapprocher davantage de la population

À l’approche de l’anniversaire de Bouddha, qui tombe cette année le 5 mai, un festival a eu lieu hier près du temple Jogyesa, dans le quartier de Jongno à Séoul.Dans le cadre de la fête des lanternes « Yeondeunghoe », patrimoine culturel immatériel national inscrit à l’Unesco, plusieurs programmes ont été proposés pour aider les citoyens à mieux comprendre les enseignements de Bouddha et la culture bouddhiste traditionnelle. Parmi eux, des consultations bouddhistes, de la poterie, du « Najeon Chilgi », un artisanat de laque coréen incrustée de nacre, ainsi que de la création de porte-clés en forme de moines bouddhistes enfants.Ce n’est pas tout. Les temples à travers le pays ont préparé des plats uniques pour ravir les papilles des citoyens, tels que du bibimbap aux herbes de montagne, du gâteau de riz à l'armoise, des pancakes aux racines de lotus, des burgers végétariens et du thé aux feuilles de lotus.Et cerise sur le gâteau, en soirée, un spectacle sur une scène temporaire installée à l’intersection devant le temple Jogyesa a été suivi d’un jeu de lanternes. Julian Quintart, animateur et DJ belge populaire en Corée du Sud, l’a animée, tandis que l’humoriste Youn Sung-ho, surnommé « NewJeansNim », a repris le flambeau du phénomène du « bouddhisme cool » avec des chansons rap. Seunim est un mot honorifique pour s’adresser aux moines bouddhistes.