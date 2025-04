Jours fériés de début mai : hausse de 40 % des voyages à l'étranger

Photo : YONHAP News

Du 3 au 6 mai, nombreux sud-Coréens peuvent bénéficier d’une « semaine d'or ». Cette année, le lundi 5 mai célèbre à la fois le Jour des Enfants et l’anniversaire de Bouddha. Pour cette raison, le lendemain a été désigné comme congé temporaire. Le 1er mai étant également férié, les vacances peuvent s'étaler sur six jours si un jour de congé est pris le 2 mai.En conséquence, une augmentation d’environ 40 % du nombre de réservations des voyages à l'étranger durant cette période, en glissement annuel, a été observée. L’une des plus grandes agences de voyage du pays, Hana Tour, a vu évoluer de 39 % le nombre de réservations pour les voyages en groupe qui débutent entre le 30 avril et le 4 mai. Les destinations les plus sollicitées concernent les pays de l'Asie du Sud-Est (37 %), suivis de la Chine (26 %) et du Japon (22 %). Même phénomène pour ses concurrents, Mode Tour et Yellow Balloon Tour, qui enregistrent une hausse respective de 42 et 30 % des réservations. Selon ces tour-opérateurs, les réservations affichent complet et il ne reste que quelques places pour les départs à la fin des congés.Malgré le souhait de beaucoup de salariés, le 2 mai n'a pas été désigné comme jour férié temporaire. Ce contrairement aux congés de Seollal de cette année où le 27 janvier avait été désigné comme tel pour prolonger les vacances. Cette mesure, censée booster la demande intérieure, n'a pas eu l’effet escompté. Comme une longue période de vacances favorise plutôt les voyages à l'étranger, la consommation locale a reculé.Ryu Pil-seon, représentant de l'Association des petits commerçants, a ainsi souligné que la désignation des jours fériés temporaires devait s'accompagner de mesures destinées à dynamiser la demande intérieure, dont la distribution des bons de consommation.