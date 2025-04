Washington mène des discussions internes pour relancer les négociations avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le média en ligne américain Axios a rapporté, dimanche, que l'administration Trump menait discrètement des réunions internes et des consultations avec des experts pour préparer une éventuelle reprise de dialogue avec la Corée du Nord.Un haut responsable américain a expliqué que Washington convoquait les agences concernées pour mieux comprendre la situation du régime de Kim Jong-un, tout en discutant des différentes options, dont l'engagement. Un autre ancien haut fonctionnaire a précisé que les autorités américaines préparaient des « plans initiaux », soulignant qu'une lettre « sublime » de Kim III pourrait suffire à capter l'attention de Donald Trump et à lancer immédiatement les négociations.Selon le site, l'ambassadeur de Suède en Corée du Nord, représentant les intérêts américains, a visité Washington la semaine dernière pour consulter des responsables et experts du gouvernement américain. Une source a indiqué que les échanges visaient principalement à évaluer l'atmosphère concernant une possible reprise des discussions avec le pays communiste.Axios a aussi rapporté que des responsables du Conseil de sécurité nationale (NSC) et du département d'Etat des Etats-Unis organisaient des tables rondes avec des experts externes du pays communiste. L'un des sujets abordés était l'identité des interlocuteurs nord-coréens en cas de reprise des pourparlers.Un ancien responsable américain a indiqué que, contrairement aux négociations précédentes qui se concentraient sur la dénucléarisation, Pyongyang ne la prendrait probablement pas au sérieux aujourd'hui. Toutefois, il a ajouté que si les discussions concernaient un désarmement impliquant sa reconnaissance comme puissance nucléaire, le royaume ermite serait prêt à discuter pendant des heures.