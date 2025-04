Séoul et Washington condamnent l'envoi des soldats nord-coréens en Russie

Photo : YONHAP News

A la suite de la confirmation aujourd’hui par la Corée du Nord de l'envoi de ses soldats en Russie, les gouvernements sud-coréen et américain n'ont pas tardé à réagir. Ils ont affirmé qu’il s’agissait d’une menace pour la sécurité mondiale et une violation des résolutions onusiennes.A Séoul, d’abord. Gu Byeong-sam, porte-parole du ministère de la Réunification, a ainsi condamné cette mesure nord-coréenne « immorale et contre l'humanité », qui a fait sacrifier les jeunes du pays. Quant au ministère de la Défense, il a fustigé ce renfort militaire, avant de souligné qu'en le confirmant, le régime de Kim Jong-un confirmait également avoir commis un crime et enfreint la loi internationale.De son côté, le département américain de la Défense a annoncé, dimanche, qu'il faudrait arrêter l'envoi des troupes nord-coréennes en Russie et le soutien russe au royaume ermite en contrepartie. Et d'ajouter que l'intervention d'un tiers pays comme la Corée du Nord doit être sanctionnée.La veille, la Russie avait elle aussi officiellement confirmé l'envoi des soldats nord-coréens aux côtés des siens.