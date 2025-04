Droits de douane : Séoul est déterminé à trouver une solution mutuellement bénéfique

Photo : YONHAP News

Lors d’une interview accordée mardi dernier au journaliste de The Economist, le président par intérim a déclaré que Séoul pouvait trouver une solution mutuellement bénéfique avec Washington. Ses propos ont fait suite à la demande américaine de lier commerce et sécurité dans une négociation intégrée. Han Duck-soo a souligné sa conviction que la Corée du Sud est capable de résoudre les problèmes de manière non-conflictuelle.Le dirigeant intérimaire a qualifié les mesures tarifaires américaines de « thérapie de choc » et a exprimé la douleur des pertes causées par les tarifs sur les automobiles et l’acier. Il a également mis en avant des projets, tels que la construction d’un gazoduc en Alaska, une usine de gaz liquéfié et la coopération dans le secteur naval, comme des pistes de négociation. Toutefois, il a précisé que pour concrétiser la coopération dans la construction navale, les Etats-Unis devraient modifier leur cadre juridique.En outre, Han a insisté sur l’importance de la coopération en matière de sécurité. En réponse à la possibilité évoquée par Donald Trump de retirer les troupes américaines de la péninsule, il a affirmé que leur présence est absolument essentielle pour le pays du Matin clair. Concernant les barrières non-tarifaires, il a reconnu des points à améliorer, citant notamment les restrictions sur l’exportation de données de cartes de haute précision.