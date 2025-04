Photo : YONHAP News

A l'approche de la présidentielle anticipée, la liste des participants commence progressivement à se dessiner. Lee Jae-myung qui va représenter le Minjoo s'est rendu aujourd'hui au cimetière national de Séoul pour son premier engagement après sa désignation. Il a rendu hommage aux tombes des anciens présidents Rhee Syngman, Park Chung-hee, Kim Young-sam et Kim Dae-jung. L'ancien chef du parti de centre-gauche a souligné l'importance de l'unité, précisant qu'il était impossible d'aligner la gauche et la droite, mais qu'il valait mieux rechercher des points communs.De son côté, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) doit annoncer demain les résultats du second tour de ses primaires après des élections internes et un sondage d’opinion publique.