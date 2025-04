La Marine et le Corps des marines poursuivent leur manœuvre au large de Pohang

Photo : YONHAP News

La Marine et le Corps des marines ont lancé ce matin l’étape finale de leur entraînement d’assaut amphibie au niveau brigade, baptisée « action décisive », à Pohang, dans le Gyeongsang du Nord. Cette manœuvre, entamée mardi dernier, se termine jeudi.Cet exercice se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord la planification de l’opération suivie de l’embarquement des troupes et des équipements. Puis la conduite des opérations et le déplacement vers la zone d’assaut. Enfin, l’action décisive visant à atteindre les objectifs fixés.Face à des menaces de plus en plus diversifiées, l’entraînement de cette année a intégré l’utilisation active de drones et d’autres moyens de reconnaissance, tout en testant les capacités de protection des forces mobiles contre des menaces telles que les drones kamikazes.Au total, 17 navires de guerre, 19 aéronefs, 22 véhicules d’assaut amphibies sud-coréens (KAAV), huit navires civils réquisitionnés et environ 3 200 militaires issus de l’armée de terre et de l’air, de la Marine ainsi que du Corps des marines ont été mobilisés. Des entraînements complémentaires sont également prévus pour renforcer les capacités opérationnelles de chaque unité.