D’après une enquête menée du 23 au 25 avril par l’institut Realmeter, Lee Jae-myung du Minjoo arrive en tête des intentions de vote pour la prochaine élection présidentielle avec 48,5 % des voix.Parmi les candidats du PPP, Kim Moon-soo obtient 13,4 %, Hong Joon-pyo 10,2 %, et Han Dong-hoon 9,7 %, tous dans la marge d’erreur. An Cheol-soo, également membre de ce parti conservateur, enregistre 2,5 %, tandis que Lee Jun-seok, candidat du Nouveau Parti de la Réforme, atteint 4,4 %.Ce sondage a été réalisé auprès de 1 505 adultes avec un taux de réponse de 7,3 %, un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de ±2,5 points.