Les visites nocturnes à Gyeongbokgung débutent le 8 mai

Photo : YONHAP News

Les visites nocturnes du palais de Gyeongbokgung se tiendront du 8 mai au 15 juin, de 19h à 21h30. Les visiteurs pourront se promener librement autour des sites emblématiques tels que Gwanghwamun, Heungnyemun, Geunjeongjeon, et Gyeonghoeru. Cette année, des concerts de musique traditionnelle de cour viendront enrichir l’expérience. Du 21 au 24 mai, des musiciens du Centre national Gugak se produiront près du pavillon Sujeongjeon.Les billets seront en vente à partir du 30 avril à 10h sur Interpark Ticket. Chaque jour, 3 000 seront disponibles, avec une limite de quatre par personne. Les étrangers pourront acheter les leurs directement sur place, au guichet de Gwanghwamun, le jour même.Le port du hanbok, ainsi que certains statuts particuliers, tels que les vétérans et leur conjoint, les personnes handicapées et leur accompagnateur, les enfants de moins de six ans, les personnes de 65 ans et plus, donneront droit à l'entrée gratuite, sur présentation d'une pièce d'identité ou d'un justificatif à Heungnyemun.À noter que les visites nocturnes seront suspendues tous les lundis et mardis, ainsi que le 4 juin, jour de fermeture exceptionnelle.