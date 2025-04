Photo : YONHAP News

Le danseur Jeon Min-chul a remporté, dimanche, le premier prix dans la catégorie senior masculin de ballet au concours Youth America Grand Prix (YAGP) à Tampa, en Floride. Il s'agit de la cinquième victoire d'un sud-Coréen dans cette compétition. Jeon s'apprête désormais à rejoindre le Mariinsky Ballet en Russie.Le Youth America Grand Prix, fondé en 2000, est l'un des concours de ballet les plus prestigieux et de plus grande envergure au monde, ouvert aux participants âgés de 9 à 20 ans. Cette année, dans la catégorie senior pas de deux, Sung Jae-seung et So Ha-eun, étudiants en danse de l'université nationale des arts de Corée, ont remporté la première place. Sung a également obtenu la deuxième place dans la catégorie senior masculin solo.