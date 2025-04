Photo : YONHAP News

Ce mardi, les sud-Coréens se rendront au travail sous le soleil. Et bonne nouvelle, l’astre brillera toute la journée sur l’ensemble du pays. En conséquence, des alertes à la sécheresse sont en vigueur dans les régions montagneuses. Le vent fort qui y soufflera accentuera le risque d’incendie.Du côté des températures, il faudra se méfier des importantes amplitudes. Ce matin, il fera 9°C à Séoul, 8°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 10°C à Daegu ainsi que 12°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 20°C dans la capitale, 22°C à Daejeon et Jeonju, 23°C à Gwangju, 18°C à Busan ainsi que 24°C à Daegu.