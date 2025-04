Incendie de forêt à Daegu : mobilisation massive pour contenir le feu

Photo : KBS News

Un incendie de forêt s'est déclaré lundi vers 14h sur le mont Hamji, à Daegu, une grande ville du sud-est du pays. Le feu s'est rapidement propagé aux villages environnants sous l'effet des fortes rafales de vent. Vers 18h, les autorités forestières ont déclenché une alerte de niveau 3, le plus élevé, contre les incendies forestiers. Durant la nuit, pour éteindre les flammes, elles ont déployé massivement du personnel et des équipements, y compris deux hélicoptères Surion.Ce matin, au lever du soleil, les opérations de lutte ont repris. Un total de 52 hélicoptères, environ 1 500 personnes et 200 équipements sont mobilisés. Les autorités espèrent maîtriser les foyers principaux dans la matinée, profitant de l'affaiblissement du vent, prévu entre 1 et 4 m/s.A 6h, le taux de maîtrise du feu était estimé à 65 %, et la superficie brûlée à environ 252 hectares. Par ailleurs, plus de 600 riverains ont été évacués vers quatre écoles primaires et un collège des environs.A proximité du foyer se trouvent un quartier résidentiel densément peuplé, la forteresse Palgeosanseong classée monument historique, le temple Wondamsa, ainsi qu'une station d'épuration des eaux usées.