Le secrétaire au Trésor américain optimiste quant aux consultations commerciales avec Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le secrétaire au Trésor a affirmé que les négociations commerciales avec la Corée du Sud « se déroulent très bien ». Scott Bessent a fait cette déclaration hier sur la chaîne CNBC.Selon certains médias sud-coréens, l’administration Trump semble satisfaite des propositions que Séoul lui a présentées au cours des consultations commerciales bilatérales, qui ont eu lieu la semaine dernière à Washington. La délégation sud-coréenne a alors proposé un « accord global » portant sur les droits de douane, le commerce et la coopération industrielle entre les deux pays. Et ce avant la fin du délai de suspension des surtaxes réciproques américaines, fixé au 8 juillet.Dans une autre interview, accordée cette fois à la chaîne Fox News, Bessent a annoncé que Donald Trump interviendrait, de manière approfondie, dans les discussions tarifaires avec 15 à 18 partenaires commerciaux importants.Par ailleurs, ce mardi, le ministre américain des Finances doit détailler les politiques économiques de l’administration Trump à l’occasion du centième jour du second mandat du locataire de la Maison Blanche.