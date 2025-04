SK Telecom : 230 000 abonnés ont remplacé leur carte SIM

Photo : YONHAP News

Hier, en une seule journée, 230 000 utilisateurs de SK Telecom (SKT) ont fait remplacer gratuitement leur carte SIM dans les boutiques de l'opérateur. En parallèle, environ 2,63 millions de clients ont effectué une réservation en ligne pour le faire. Pour rappel, le géant sud-coréen des télécommunications a lancé, lundi, ce programme de remplacement gratuit, à la suite de la récente cyberattaque ayant entraîné une fuite d'informations concernant ses abonnés.Outre cette mesure, SKT a recommandé à ses clients de s'abonner à son service gratuit de protection de carte SIM, qui bloque toute utilisation frauduleuse des données divulguées. A 18h hier, le nombre d’inscrits à ce service s'élevait à 7,41 millions.Ainsi, au total, 10,27 millions d'individus ont pris des mesures pour se protéger contre une exploitation malveillante de leurs données. Cela représente environ 40 % des 24 millions de clients de SK Telecom et des 1,87 million d'abonnés des opérateurs à bas prix utilisant son réseau.Hier, l’entreprise avait annoncé disposer d'un million de cartes SIM en stock et prévoir d’en acquérir cinq millions supplémentaires d'ici la fin du mois prochain. Au regard du nombre élevé d’abonnés souhaitant le remplacement, l'opération pourrait s'étendre sur plusieurs mois.Vendredi dernier, la compagnie avait présenté ses excuses pour les désagréments causés par la cyberattaque et s'est engagée à faire tout son possible pour apaiser l'inquiétude de ses clients et résoudre le problème dans les meilleurs délais.