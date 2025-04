Présidentielle : le Minjoo prépare son comité de campagne

Photo : KBS News

Le Minjoo accélère ses préparatifs pour la présidentielle. Désormais officiellement candidat, Lee Jae-myung doit constituer son équipe de campagne. Dès demain, il lancera son comité dédié et en dévoilera les noms de ses membres.Le gagnant des primaires du mouvement de centre-gauche veut le composer non seulement de ses proches, mais également de figures du camp conservateur. Hier, il a déjà offert le rôle clé de codirigeant permanant à l’ex-ministre de l’Environnement, Yoon Yeo-joon, considéré comme un stratège conservateur.Dans un discours prononcé ce dimanche, après avoir obtenu l’investiture du mouvement au scrutin du 3 juin, Lee s’est posé en rassembleur, promettant de renforcer l’unité nationale et de ne pas laisser la place à la division ou à la confrontation.Le grand favori des sondages veut également œuvrer à l’unité au sein de sa propre formation. Pour cela, il pense nommer au poste de codirigeant permanent du comité trois ténors du parti, censés ne pas faire partie de son courant. Il s’agit de l’un de ses rivaux aux primaires pour la prochaine présidentielle, Kim Kyoung-soo, de l’ancien-ministre Kim Boo-kyum ou encore de l’ex-député Kim Doo-kwan.Une fois mis en place, le comité mènera une campagne de communication afin de mieux faire connaître aux électeurs les promesses du candidat Lee. Celui-ci estimant avoir perdu la présidentielle de 2022 face à Yoon Suk Yeol, à cause de l’échec dans une telle communication.