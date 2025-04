Primaires du PPP : annonce imminente des résultats du second tour

Photo : KBS News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) doit annoncer aujourd'hui les résultats du second tour de ses primaires pour l'élection présidentielle.La sélection est effectuée sur la base d'un sondage d’opinion et d'un vote des membres du parti, chacun comptant pour 50 %. Si l'un des quatre candidats qualifiés à l'issue du premier tour obtient la majorité absolue des voix exprimées, il sera déclaré vainqueur. Dans le cas contraire, les deux finalistes s'affronteront lors d'un dernier tour. Le représentant du parti au scrutin présidentiel sera alors désigné le 3 mai.Cependant, une éventuelle déclaration de candidature de Han Duck-soo pourrait bouleverser le déroulement des primaires. Selon certaines rumeurs, le président de la République par intérim annoncerait son intention de se présenter à l’élection présidentielle le 1er mai. D'abord en tant que candidat indépendant, il devrait chercher à s'allier avec le futur représentant du PPP en vue d'une candidature unique. Le délai dont disposerait la formation conservatrice serait alors très serré, les inscriptions des candidats à l'élection présidentielle se clôturant le 11 mai.Les réactions des participants aux primaires du parti face à cette éventualité sont partagées. Son ancien patron, Han Dong-hoon, et l'ex-maire de Daegu, Hong Joon-pyo, ont exprimé leur agacement. En revanche, l'ancien ministre de l'Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, et le député Ahn Cheol-soo ont jugé cette option inévitable pour répondre aux attentes du peuple.