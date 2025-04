Une délégation de l’armée nord-coréenne en visite en Russie

Photo : YONHAP News

Une délégation de l’armée nord-coréenne (APC) s’est envolée hier pour la Russie, avec à sa tête Pak Young-il, directeur adjoint du Bureau politique général. A en croire l’agence officielle du régime, la KCNA, elle s’y est rendue pour prendre part au troisième congrès international antifasciste. Mais il est également évoqué la possibilité d’assister aux commémorations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie.Pour rappel, le ministre russe de la Défense a fait un déplacement à Pyongyang en novembre dernier. A cette occasion, Andreï Belooussov a demandé l’envoi d’une délégation de l’armée nord-coréenne au défilé du 9 mai.Les spéculations sur le voyage russe de Kim Jong-un avant ou après cette date continuent. Vladimir Poutine l’ayant invité à Moscou, lors de sa visite dans la capitale nord-coréenne en juin dernier.A noter que le royaume ermite a pour la première fois confirmé, hier, le déploiement de ses troupes en Russie. De son côté, le chef du Kremlin l’a remercié pour « l’exploit » de ses combattants et a souligné l’importance de l’alliance entre les deux nations. Et ce mardi, le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs nord-coréen, a publié l’intégralité de la lettre de remerciement de Poutine. Celui-ci y précise que « ces soldats ont été envoyés en vertu de l’article 4 de l’accord de partenariat stratégique global », signé entre les deux alliés en juin 2024, et que cela est totalement conforme au droit international.