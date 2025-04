Cannes 2025 : Hong Sang-soo nommé membre du jury

Photo : YONHAP News

Le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo a été nommé membre du jury du 78e Festival de Cannes qui se tiendra du 13 au 24 mai. C’est ce qu’a annoncé, lundi, le comité d'organisation du prestigieux festival de cinéma international.Aux côtés de Hong, figurent huit autres jurés, à savoir, la présidente du jury, Juliette Binoche, la comédienne américaine Halle Berry, la réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia, l’actrice italienne Alba Rohrwacher, le réalisateur mexicain Carlos Reygadas, le documentariste congolais Dieudo Hamad et enfin l'acteur américain Jeremy Strong.C'est la sixième fois qu'une personnalité du 7e art sud-coréen est sélectionnée pour faire partie du jury de la compétition. Les réalisateurs Shin Sang-ok et Lee Chang-dong, l'actrice Jeon Do-yeon, le réalisateur Park Chan-wook et l'acteur Song Kang-ho l’ont précédemment été.Sur son site Internet, le Festival de Cannes a souligné que Hong Sang-soo est un habitué de l'événement et qu'il ne cesse d’évoluer tout en restant fidèle à son cinéma, épuré et intimiste.