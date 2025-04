SK Telecom : rupture de stock des cartes SIM et perte des clients

Photo : YONHAP News

Ce mardi est le deuxième jour de l'opération de remplacement gratuit des cartes SIM lancée par SK Telecom (SKT) à la suite d'une récente cyberattaque. De longues files d'attente se sont formées devant les boutiques de l'opérateur, parfois même avant leur ouverture.Hier, l'affluence a provoqué des désordres dans de nombreux magasins. Une grande partie des clients a dû rebrousser chemin en raison du manque de produits en stock. La même scène s'est ainsi répétée aujourd'hui partout à travers le pays.SKT a annoncé que, ce matin à 9h, 280 000 remplacements avaient été effectués. Il a également demandé à ses abonnés d'effectuer une réservation en ligne avant de se déplacer et recommandé de s'abonner à son service gratuit de protection de carte SIM, qui bloque toute utilisation frauduleuse des données divulguées.Le géant sud-coréen des télécommunications a en outre promis d’indemniser intégralement ceux qui subiraient des préjudices après leur inscription à ce service.Cependant, face à la crainte d'une fuite d'informations personnelles liée au piratage informatique, et à la pénurie de cartes SIM, les utilisateurs de SKT sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des concurrents comme KT ou LG Uplus. Hier, environ 34 000 d’entre eux ont changé d'opérateur, contre moins de 200 en moyenne journalière avant l'attaque.