Bus de Séoul : une grève pourrait débuter dès demain

À Séoul, une grève des conducteurs de bus se profile. Le syndicat des bus urbains de la capitale a annoncé que 88 % de ses membres ont voté sur le recours à une action syndicale, avec un taux d'approbation de 96 %. Si aucun accord n’est trouvé d’ici minuit, à l'issue de la deuxième réunion de médiation, la grève pourrait débuter dès demain.Les deux parties ont déjà tenu neuf sessions de négociations, sans parvenir à un compromis. Le syndicat exige une augmentation des salaires, jugés inférieurs à ceux des chauffeurs de bus d'Incheon et de la province de Gyeonggi, ainsi qu'un relèvement de l'âge de départ à la retraite de 63 à 65 ans.Les divergences persistent également concernant l’application du nouveau cadre des salaires de base, à la suite d’une décision de la Cour suprême l’an dernier. Pour le syndicat, l’inclusion des primes dans le salaire de base est en cours d'examen dans un autre procès, et ne doit donc pas être abordée lors des négociations actuelles. De son côté, l’employeur réplique qu’accepter ces demandes entraînerait un surcoût d’environ 300 milliards de wons en charges salariales, et propose d’ouvrir des discussions sur une réforme plus globale du système de rémunération, conformément à la décision de la Cour.