Incendie de forêt à Daegu : le feu a été maîtrisé

Photo : YONHAP News

L'incendie de forêt qui s'est déclaré hier au mont Hamji, à Daegu, une grande ville du sud-est, a été maîtrisé après 23 heures de lutte. Le Service forestier coréen (KFS) a annoncé ce mardi, à 13h, avoir entièrement éteint les flammes sur l'ensemble des lignes de feu, qui s'étendent sur 11 km.La superficie totale des zones touchées est estimée à 260 hectares. Les opérations de lutte ont mobilisé 53 hélicoptères, environ 1 500 personnes et 200 équipements. Notamment, deux hélicoptères polyvalents Surion ont été déployés pour combattre les flammes durant la nuit.Le feu avait été signalé lundi vers 14h, avant de se propager rapidement aux villages environnants sous l'effet de fortes rafales de vent. Environ quatre heures plus tard, les autorités forestières avaient déclenché une alerte de niveau 3, le plus élevé dans la lutte contre les incendies de forêt. Plus de 600 riverains avaient été évacués vers quatre écoles primaires et un collège situés à proximité.Si l'incendie n'a fait aucune victime humaine, les dégâts matériels restent à évaluer. Par ailleurs, la forteresse Palgeosanseong, classée monument historique, n'aurait pas été endommagée malgré le passage des flammes.