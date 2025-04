Photo : YONHAP News

La Ville de Séoul a récemment convenu avec la province de Gyeonggi, Incheon et le Korail, d'augmenter le tarif de base du métro de 150 wons à partir du 28 juin.Cette hausse avait été approuvée dès janvier, mais la date d’application restait à préciser. Séoul et les autres collectivités avaient fixé en 2023 une augmentation totale de 300 wons, dont seule la moitié, soit 150 wons, avait été mise en œuvre jusqu’à présent.Avec ce nouvel ajustement, le tarif de base dans la région métropolitaine passera de 1 400 à 1 550 wons, soit d’environ 0,85 à 0,95 euro pour les utilisateurs de cartes de transport. Celui pour les adolescents augmentera de 800 à 900 wons. Quant à celui pour les enfants de 500 à 550 wons. Pour les achats en espèces, le ticket unitaire passera de 1 500 à 1 650 wons pour les adultes et les adolescents, tandis que le prix pour les enfants sera également relevé de 500 à 550 wons.