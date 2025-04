Primaires du PPP : Kim Moon-soo et Han Dong-hoon vont en finale

Photo : YONHAP News

Kim Moon-soo et Han Dong-hoon ont été désignés aujourd’hui comme finalistes des primaires du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Ahn Cheol-soo et Hong Joon-pyo, eux, n’ont pas réussi à se qualifier pour le second tour. Aucun des quatre candidats n’ayant obtenu la majorité absolue, un duel opposera les deux premiers.La sélection s’appuyait à parts égales sur un sondage d’opinion publique et sur un vote des membres du parti conservateur. Lors du scrutin interne organisé les 27 et 28 avril, 390 004 personnes ont voté, sur un total de 765 773 inscrits, soit un taux de participation de 50,93 %. En parallèle, un sondage a été mené auprès de 6 000 individus par cinq instituts. Les résultats détaillés n’ont pas été dévoilés, si bien qu’il est impossible de savoir lequel des deux finalistes est arrivé en tête.Le duel entre Kim, opposé à la destitution du président Yoon Suk Yeol, et Han, qui y était favorable, devrait accentuer la polarisation entre partisans et opposants de la destitution dans la dernière ligne droite de la primaire.Un débat Kim-Han est prévu demain. Il sera suivi, jeudi et vendredi, d’un nouveau vote des membres du parti et d’un sondage d’opinion. Le vainqueur sera officiellement désigné comme candidat à la présidentielle, samedi à 14h, au Kintex d’Ilsan.