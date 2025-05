Photo : YONHAP News

L’été s’invite en Corée du Sud pour le dernier jour d’avril. Ce mercredi, le ciel sera dégagé sur l’ensemble du territoire et les températures vont nettement augmenter. A noter que l’alerte à la sécheresse reste en vigueur pour de nombreuses régions.Ce matin, il fera 11°C à Séoul et Gwangju, 10°C à Daejeon, 14°C à Jeonju, 12°C à Daegu et 13°C à Busan. Cet après-midi, les 25°C seront dépassés dans la majorité du pays. Il est attendu 26°C dans la capitale, 27°C à Daejeon, Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 20°C à Busan.